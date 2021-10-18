Украина оценила запасы газа на зиму

В подземных газохранилищах (ПГХ) Украины содержится достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон будущей зимой. Такую оценку запасам дал глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«В наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Но эти объемы составляют 10-15 процентов от общих. И европейские компании могут продавать этот газ на Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критичного не произойдет, у нас останется достаточно газа», — заявил Витренко. По словам главы «Нафтогаза», Украина не «отбирала» газ, идущий по транзиту в Европу, и не собирается этого делать, потому что дорожит репутацией надежного транзитера. Он заверил, что страна ответственно выполняет все обязательства перед западными партнерами.

Глава «Нафтогаза» также высказался о надежности украинской газотранспортной системы (ГТС). По его утверждению, состояние ГТС регулярно проверяется. «В прошлом году украинская ГТС без проблем прокачала более 60 миллиардов кубов газа. Более того, без проблем может транспортировать гораздо больше. Мы даже можем проводить ремонт, не останавливая весь трубопровод», — заявил Витренко.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украина накопила в газохранилищах 18,8 миллиарда кубометров газа и этих запасов будет достаточно для отопительного сезона при отсутствии форс-мажоров. На данный момент иностранные заказчики хранят на Украине 3,3 миллиарда кубометров газа, что на 58 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Газпром» ранее отказался увеличивать прокачку газа через Украину, и аукцион на дополнительные поставки российского газа по украинской газотранспортной системе в Европу не состоялся. Украина предлагала забронировать на ноябрь «твердые» поставки 9,8 миллиона кубометров в сутки, но российская компания предпочла сохранить объем, рассчитываемый из параметра 40 миллиардов кубометров в год, прописанный в контракте.