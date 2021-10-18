Российские холода оказались угрозой для Европы

Поставки «Газпрома» на внутренний рынок в первую половину октября текущего года оказались на треть выше, чем год назад — 600 миллионов кубометров в сутки. При этом в сентябре наблюдалось повышение по поставкам на те же 30 процентов. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает «Интерфакс».

Причиной таких изменений стала более холодная осень — сентябрь в среднем был на 2,8 градуса Цельсия холоднее, чем в прошлом году. В первые 17 дней октября температура также была на 2,6 градуса ниже. Ситуация стала угрозой для Европы, так как «Газпрому» даже при желании увеличить поставки может не хватить физических объемов топлива.

Компания сообщала, что за первые 9,5 месяца 2021 года добыла 399,4 миллиарда кубометров газа, что на 16,6 процента больше, чем годом ранее. На внутренний рынок поставки выросли на 16,6 процента, на внешний — на 13,1 процента по сравнению с 2020-м. Совокупный объем поставок близок к рекордному.

Несмотря на это европейские страны столкнулись с беспрецедентным дефицитом газа, на фоне которого цена взлетела до тысячи долларов за тысячу кубометров, что в несколько раз дороже максимумов за прошлые годы.

«Газпром» исполняет все заключенные контракты, но не выставляет дополнительные объемы газа на спотовый рынок. Ряд европейских экспертов и парламентариев предполагают, что таким образом компания хочет ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2», чтобы в в дальнейшем поставлять газ в обход Украины.

В России отрицают такую логику, обвиняя в ответ в недальновидности и непрофессионализме европейских чиновников. В конце прошлой недели вице-премьер России Александр Новак предположил, что «Газпром» может увеличить прокачку газа в Европу в ноябре или декабре, когда удастся заполнить подземные хранилища газа в стране.

