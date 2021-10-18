«Газпром» рассказал о почти исторических результатах

«Газпром» рассказал об объемах экспортных поставок газа, которые по итогам девяти с половиной месяцев 2021 года почти достигли исторического уровня. О результатах деятельности компании сообщается в ее Telegram-канале.

По данным концерна, объем продаж газа за рубеж с января по середину октября составил 152,2 миллиарда кубометров, что на 13,1 процента (на 17,6 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года. «"Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному», — говорится в сообщении.

Наибольший прирост пришелся на поставки в Румынию — на 288,6 процента. Также в лидерах среди направлений Турция (125,3 процента), Сербия (112,1 процента), Болгария (52,7 процента) и Германия (28,2 процента).

Также увеличены поставки и на внутренний рынок. В первые девять с половиной месяцев 2021-го они на 16,6 процента (на 26,1 миллиарда кубометров) превысили прошлогодние.

Некоторые европейские политики обвиняли «Газпром» в провоцировании энергетического кризиса в регионе. По их мнению, компания не нарастила поставки в необходимый момент. При этом замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, напротив, отмечал, что «Газпром» в сложившейся ситуации стремился удовлетворить потребности максимально широкого круга потребителей, к которым относится в том числе Китай.

