Экономист предсказал стабилизацию цен на газ при сотрудничестве ЕС с «Газпромом»

В случае если Евросоюз согласится на сотрудничество и адекватное взаимодействие с «Газпромом», цены на газ пойдут вниз довольно быстро и стабилизируются в пределах 600-800 долларов, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что для этого ЕС должен пересмотреть политику долгосрочных контрактов и увеличить лимиты на поставки «Газпрома».

Аукцион на дополнительные поставки российского газа по украинской газотранспортной системе в Европу не состоялся. «Газпром» отказался увеличивать прокачку газа в этом направлении. Вследствие этого цены выросли на 14 процентов, до 1281,9 доллара.

Тонкие намеки президента

Коренев напомнил, что, по словам представителей «Газпрома», компания уже использовала все свои возможности по реализации газа и дополнительных объемов для прокачки в Европу через ГТС Украины у него нет.

«Частично он выкупил права на дополнительные поставки еще летом, но только малую часть. В компании говорят, что весь газ уже законтрактован, поставки оплачены вперед и выкуплены. «Газпром» в свою очередь еще до этого предлагал Европе увеличить поставки, но страны отказывались. И теперь, вполне возможно, что опоздали, — отметил экономист. — Хотя президент России Владимир Путин намекнул, что если Европа все-таки пойдет на контакт, мы попытаемся изыскать дополнительные возможности. Так что, возможно, резервы и есть, но пока это только намек».

Единственное, на что надеется Европа сейчас — это, как считает экономист, теплая зима. Только в этом случае странам хватит имеющихся запасов, но и то впритык. «Газпром» же рассчитывает на пересмотр газовой директивны в сторону увеличения лимита поставок через «Северный поток-2», а также пересмотр хотя бы части цен с заключением долгосрочных контрактов.

«Если ЕС пойдет навстречу, цены стабилизируются довольно быстро. Конечно, прежними, в пределах 250-270 долларов они уже не станут, но вполне могут остановиться в пределах 600-800 долларов. Так что, как только наметится улучшение в отношениях, инвесторы отреагируют и биржевые цены упадут», — заключил экономист.

18 октября стало известно, что первая нитка газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются. Начало поставок по этому маршруту зависит от решения европейских регуляторов.