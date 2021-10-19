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Экономист оценил вероятность газового кризиса в Европе

Экономист Салихов: Польша преувеличивает проблему энергетического кризиса в Европе
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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Несмотря на то, что рост цен на газ оказался очень болезненным для всего Евросоюза, большинство европейских стран уже выработали меры поддержки своих граждан, потому никакого глобального кризиса в ближайшей перспективе не ожидается, считает экономист Марсель Салихов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Польша несколько преувеличила масштаб проблемы, особенно с учетом того, что сама большей частью потребляет уголь.

Европа стоит на пороге огромного энергетического кризиса, уже скоро он может обернуться серьезными последствиями, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность <…> в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», — оценил ситуацию Моравецкий.

Польская дилемма

Салихов согласился, что из-за высоких цен на газ стоимость отопления, электричества, расходы для бизнеса в ЕС неизбежно вырастут. Тем не менее нельзя сказать, что на данный момент есть какие-то проблемы со снабжением. Кроме того, он отметил, что потребление газа хоть и находится на невысоких уровнях, но они пока даже не приблизились к минимальным за последние десять лет.

«Европейские правительства уже рассматривают варианты оказания поддержки домохозяйствам, малообеспеченным гражданам за счет госбюджета, так что в масштабах всего союза, рост цен на газ не является тем фактором, который был бы способен обрушить всю экономику, — считает Салихов. — Да, это определенный удар, темпы роста замедлятся, но и сказать, что Европу ждет крах нельзя».

Он заметил, что слышать подобные заявления от Польши довольно странно, ведь страна добывает и потребляет много угля, который является значимым элементом в ее энергетике, хоть это и противоречит общеевропейской климатической повестке.

«Конечно, для Польши это не только финансовый, но и социальный момент — шахтерские города предоставляют рабочие места большому количеству населения. Она сама не так сильно заинтересована в российском газе, но и альтернатив у нее, в случае, если будет принято решение об уходе от угольной генерации, тоже нет», — заключил экономист.

Польская компания PGNiG вместе с Украиной стремится противостоять реализации «Северного потока-2». Обе страны подали заявки на участие в сертификации проекта. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заметил, что компания технически не может присоединиться к заявке PGNiG, но Киев и Варшава все равно объединили свои усилия.

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