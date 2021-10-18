Европейские страны останутся без денег за «неправильную» политику

Европейский Союз (ЕС) собирается запустить правовой инструмент, который позволит ему удерживать бюджетные выплаты государствам-членам, нарушающим демократические принципы блока. Об этом сообщил комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс в интервью Bloomberg.

«Механизм предъявления условий» вступил в силу в 2021 году и пока не использовался Европейской комиссией. Этот инструмент подразумевает, что Еврокомиссия может оставлять без бюджетных денег страны блока, если те не обеспечивают верховенство права. ЕС намерен впервые воспользоваться «механизмом предъявления условий» в течение «нескольких дней или недель», по словам Дидье Рейндерса.

Польша и Венгрия пытаются оспорить «механизм предъявления условий» в высшем суде ЕС. Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что инструмент может привести к серьезному кризису в блоке. По его словам, у Польши много союзников в ЕС, которые опасаются, что в будущем такая практика может быть использована для давления на них из-за «неправильной» политики.

Однако «механизм предъявления условий» — лишь один из инструментов ограничения платежей для стран. Сейчас Польша и Венгрия пытаются получить доступ к финансированию своих планов восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Еврокомиссия проекты не одобрила, а без «зеленого света» от исполнительного органа невозможна разморозка средств из пакета мер по борьбе с пандемией.

Польша потеряет 36 миллиардов евро (41,71 миллиарда долларов), а Венгрия — 7,2 миллиарда евро (8,34 миллиарда долларов), если им не одобрят планы восстановления или запустят механизм «предъявления условий». Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступит 19 октября в Европейском парламенте. Рейндерс заявил, что комиссия будет внимательно следить за замечаниями политика. «Председатель комиссии будет в парламенте вместе с премьер-министром Польши, чтобы еще раз объяснить, что давление будет исходить не только со стороны комиссии, парламента и суда, но и со стороны стран-членов, а также от гражданского общества и населения Польши », — сказал Рейндерс.

Противоречия между ЕС и Венгрией с Польшей возникли из-за внутренней политики стран. Венгрия приняла ряд законов, которые Брюссель расценивает как ущемляющие права ЛГБТ-сообщества. Польша провела судебную реформу, которая поставила под сомнение независимость судей. Несколько воеводств страны также приняли законы против ЛГБТ. Однако четыре региона из пяти все же отменили декларации, чтобы получить деньги от ЕС. Последней конфликтной темой стало принятое в стране постановление, которое ставит польское законодательство выше требований ЕС.

