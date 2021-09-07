ЕС лишит Польшу денег из-за ущемления прав геев и лесбиянок

Европейский Союз пригрозил заблокировать 126 миллионов евро (около 150 миллионов долларов), которые должен был выделить местным правительствам из Фонда сплочения. Обещанных денег могут лишиться пять воеводств (провинций), где действуют законы, ущемляющие права геев, лесбиянок и других секс-меньшинств. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия разослала главам воеводств соответствующие предупреждения. В них указано, что деньги будут удержаны, если резолюции против ЛГБТК не отменят. Средства должны выделить в рамках программы React-EU, направленной на помощь европейским экономикам справиться с последствиями пандемии коронавируса.

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В течение нескольких лет польские гмины (муниципалитеты), поветы (уезды) и воеводства один за другим объявляли себя «зонами, свободными от ЛГБТ». Местные власти принимали резолюции, запрещающие демонстрировать символику сексуальных меньшинств или свою принадлежность к ним. По данным на июнь прошлого года, около 100 муниципалитетов (включая пять воеводств), охватывающих около трети страны, ввели такие законы.

ЕС объявил о возможной блокировке финансовой помощи на фоне постпандемийного кризиса польской экономики. Бывший глава Национального банка Марек Белька заявил, что из-за плохо сдерживаемого роста инфляции стране грозит катастрофа. «Зарплаты, которые растут быстрее, чем цены, приведут к еще большей инфляции в будущем», — сказал он.

Польша — не единственная европейская страна, не разделяющая позицию ЕС относительно секс-меньшинств. В июле Европейская Комиссия не стала одобрять план стимулирования экономики Венгрии на сумму в 7,2 миллиарда евро из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды.