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Польшу призвали чаще требовать репарации с Германии

Польский историк Поляк призвал Польшу чаще требовать репарации с Германии
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Фото: Issei Kato / Reuters

Польша должна чаще требовать военные репарации с Германии на фоне ухудшения немецко-польских отношений. К этому призвал польский историк Войчех Поляк в интервью изданию wPolityce.

По мнению ученого, Германия не только нанесла Польше «наибольший экономический урон во время Второй мировой войны», но и продолжила доминировать над Варшавой после своего поражения. Он сообщил, что из-за ФРГ в Польше были ликвидированы многие отрасли производства.

Он также заявил, что ради улучшения дипломатических и экономических отношений с Москвой Берлин пошел на жертвы среди своих партнеров в Центральной Европе. Одним из эпизодов такого «предательства» он назвал сотрудничество Германии и России по строительству «Северного потока-2».

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Все эти условия делают требование репараций вполне уместным, считает Поляк. «Что мы, собственно, теряем? Германия в своей внешней политике нас полностью игнорирует, от союзнических отношений мы ничего не получаем», — добавил историк. По его словам, Польше необходимо найти союзников, которые также хотят потребовать компенсации от Германии.

Одним из польских союзников по несчастью Поляк назвал Грецию. Он выразил недоумение в связи с бездействием мирового сообщества, которое допускает «антипольское» сотрудничество России и Германии. В заключение историк сказал, что польским властям нужно портить Берлину настроение и имидж и «громче кричать».

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский назвал главной угрозой польскому государству сближение России с США и Германией. Он предположил, что с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ представители немецкого и американского бизнеса начнут налаживать связи с Москвой.

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