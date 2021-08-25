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В сети критически высказались о статье Зеленского и Дуды

Комментаторы раскритиковали статью Зеленского и Дуды о связях Украины и Польши
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Фото: Serg Glovny / Globallookpress.com

Читатели французского издания Le Figaro критически высказались о совместной статье президента Польши Анджея Дуды и украинского лидера Владимира Зеленского.

В материале говорится об исторических связях между Украиной и Польшей. В нем подчеркивается, что обе страны начали возвращаться к статусу европейских держав около 30 лет назад, однако двигались с разными темпами. В статье указано, что ЕС выиграет от присоединения к нему Украины.

Однако реакция комментаторов оказалась неоднозначной. Пользователи согласились, что «Европа не заканчивается на Эльбе и Одере», однако нашлось много критиков других тезисов материала.

«Классные исторические связи: массовая Волынская резня поляков нацистами из УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ — прим. «Ленты.ру») и убийства младенцев. Впрочем, у Зеленского есть дипломатические стратеги!» — написал Andrew Zeig.

Пользователь Pieski pani ambasador иронично отметил: «Наверное, Польша хвалит Волынскую резню и ее положительное влияние на больную голову».

«Нет ли в статье намека, что Украина заменит Польшу в составе ЕС?» — поинтересовался Santiago.

Ранее глава МИД Польши Марчин Пшидач, комментируя статью президента России Владимира Путина о единстве русских и украинцев, заявил, что таким образом Москва хочет отдалить украинский народ от европейской цивилизации. Он также отметил, что попытки российской стороны говорить о единстве с Украиной обречены на поражение.

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