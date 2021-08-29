В Польше испугались сотрудничества России с двумя странами

В Польше испугались укрепления сотрудничества России с США и Германией. Бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что Варшаве и Киеву угрожает сближение РФ с этими двумя странами, его слова приводит издание Bankier.

По его словам, немецкий бизнес всегда выступал против антироссийских ограничений. При этом с уходом Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, представители немецкого бизнеса вместе с США смогут начать налаживать отношения с Россией.

По мнению Квасьневского, сближение РФ и этих двух государств будет иметь «опасные последствия» для Варшавы и Киева. В частности, крымский вопрос может уйти из международной повестки, после чего страны Запада снимут с Москвы санкции. «Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия», — выразил мнение экс-президент.

Он также заявил, что администрация президента США Джо Байдена стремится наладить отношения с Россией для противостояния Китаю, что поставит под угрозу и Польшу. «Демократы хотят улучшить отношения с Россией, чтобы она встала на их сторону в соперничестве с Китаем», — заверил он.

Ранее стало известно, что в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши. Сотрудники местных правоохранительных органов сообщили, что такие плакаты развесили по всей федеральной земле. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что принципиальная позиция МИД России относительно незыблемости территориальной целостности РФ хорошо известна.