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МИД прокомментировал плакаты с Калининградской областью в составе Германии

Мария Захарова: плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ вводят в заблуждение
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Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Принципиальная позиция МИД России относительно незыблемости территориальной целостности РФ хорошо известна. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» появление предвыборных плакатов с Калининградской областью в составе Германии.

По словам Захаровой, МИД исходит из того, что ни официальные власти ФРГ, ни партия Христианско-демократический союз (ХДС) также не ставят её под вопрос и не имеют отношения к данной акции.

В МИД России согласны с мнением представителя отделения ХДС в городе Тетерове о том, что развешанные неизвестными лицами плакаты «вводят в заблуждение и их нужно убрать».

Ранее стало известно, что в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания неизвестные развесили плакаты политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах. На карте показана довоенная Германия, в составе которой есть Восточная Пруссия и часть нынешней территории Польши. Сотрудники местных правоохранительных органов сообщили, что такие плакаты развесили по всей федеральной земле.

Выборы в немецкий бундестаг, по результатам которых сформируют новое правительство Германии, пройдут 26 сентября.

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