Европа поставила ультиматум союзнику России

Европейский союз (ЕС) собирается выплатить Венгрии и Польше обещанные им средства на восстановление экономики после пандемии. Как сообщает Bloomberg, Брюссель готов предоставить странам миллиарды евро, если те будут следовать определенным правилам.

Европейская комиссия отложила выплату 7,2 миллиарда евро (8 миллиардов долларов) для Венгрии и 23,9 миллиарда евро (27,6 миллиарда долларов) для Польши. Страны предоставили планы восстановления, которые нуждаются в финансировании, ЕС готов утвердить проекты Польши и Венгрии в ноябре, если государства выполнят поставленный ультиматум по соблюдению демократических норм.

Выделение денег на определенных условиях стало инструментом Европейской комиссии в 2021 году, когда ЕС столкнулся с сопротивлением правительств Польши и Венгрии. Обе страны подверглись критике за антидемократические законы. Польша провела реформу, которая подорвала независимость судебной системы. Союзник России на международной политической арене принял ряд законов, ущемляющих права ЛГБТ-сообщества. ЕС стремится заставить страны отказаться от законопроектов и придерживаться демократических норм.

ЕС также пригрозил оставить без помощи на сумму 126 миллионов евро (145,8 миллиона долларов) те регионы Польши, которые приняли декларации, противоречащие европейской политике разнообразия. Пять провинций навали себя зонами, свободными от ЛГБТ. Своим механизмом предъявления условий ЕС все же смог добиться определенных результатов: четыре региона отменили декларацию, чтобы получить деньги от Брюсселя.