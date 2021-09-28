Три польских региона откажутся от ущемления прав ЛГБТ из-за угроз Евросоюза

Три польских региональных совета перестанут ущемлять права ЛГБТ после того, как Евросоюз (ЕС) пригрозил им остановкой денежной помощи на миллионы долларов. Об этом сообщает Reuters.

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Члены совета в Подкарпатском, Люблинском и Малопольском воеводствах проголосовали за отказ от принятых ими статусов «зон, свободных от ЛГБТ». Подкарпатский региональный совет принял новое постановление, которое объявляет воеводство «регионом устоявшейся толерантности». «Мы поддерживаем право родителей воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями», — заявили местные власти.

Ранее парламент Свентокшиского воеводства Польши также отменил резолюцию «Анти-ЛГБТ», ради получения средств в рамках программы React-EU, направленной на помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса. Власти воеводства подчеркнули, что будут выступать против любой дискриминации, а также устранять ее в рамках своих полномочий и компетенций.

В начале сентября Евросоюз пригрозил заблокировать 126 миллионов евро, которые должен был выделить местным правительствам из Фонда сплочения. Денег могут лишиться те воеводства, где действуют законы, ущемляющие права геев, лесбиянок и других секс-меньшинств.