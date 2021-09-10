Беднейшей стране Евросоюза придется бороться за финансовую помощь

Временное правительство Болгарии — беднейшей страны Евросоюза (ЕС) — пытается добиться доступа к миллиардной помощи от Брюсселя для борьбы с пандемией. Как сообщает Bloomberg, причина задержки заключается в том, что Болгария не предоставила финальный план того, как потратит 6,3 миллиарда евро.

Сумма критически важна для страны, которой приходится бороться с последствиями пандемии и готовиться к новой волне коронавируса. Темпы вакцинации в Болгарии самые низкие в еврозоне, что усиливает риски для экономики.

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Болгария столкнулась с проблемой: в стране нет политической силы, которая могла бы сформировать план. Временный парламент справиться с поставленной задачей не может. «Временному правительству с двух-четырехмесячным горизонтом планирования очень сложно решить такие масштабные вопросы, — сказал вице-премьер Атанас Пеканов, который должен представить план в течение следующих недель. — Достичь баланса было бы легче, если бы у нас было какое-то мнение от парламента, но мы его не получили. Посмотрим, как пойдут переговоры. Это определит временные рамки для получения финансирования».

Болгария годами находится под пристальным вниманием ЕС из-за своей неспособности бороться с коррупцией на высоком уровне и создавать независимые суды. Нынешняя политическая ситуация возникла как раз из-за протестов против взяточничества, вспыхнувших в 2020 году. В мае 2021 года в стране было назначено временное правительство.

С трудностями при получении финансовой помощи столкнулись и власти Польши. ЕС обещал заблокировать 126 миллионов евро, которые должны были пойти на борьбу с последствиями пандемии. Причиной стали законы, ущемляющие права ЛГБТ-сообщества. Чтобы получить средства, местным властям необходимо отменить резолюции, не соответствующие требованиям ЕС.