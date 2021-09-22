Польский регион отказался ущемлять права ЛГБТ ради денежной помощи от Евросоюза

Парламент Свентокшиского воеводства Польши отказался ущемлять права меньшинств ради денежной помощи от Евросоюза, регион отменил резолюцию «Анти ЛГБТ», чтобы иметь возможность получать средства в рамках программы React-EU, направленной на помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса, передает Gazeta Prawna.

«Депутаты сеймика (парламента) Свентокшиского воеводства приняли в среду резолюцию об "уважении многовековой традиции и культуры Польской Республики, равноправии и справедливом обращении". Одновременно была отменена декларация "против ЛГБТ-идеологии"», — отмечает издание.

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Спикер парламента Анджей Бентковский указал, что Европейская комиссия прекратила процедуры проведения экспертизы для финансирования ряда программ региона. В рамках помощи местное самоуправление намерено финансировать некоторые проекты, например, подключение к сети теплоснабжения двух больниц и ликвидацию их котельных.

Сеймик Свентокшиского воеводства подчеркнул, что будет выступать против любой дискриминации по признаку пола, возраста, ориентации, этнической или религиозной принадлежности, расы, а также устранять ее в рамках своих полномочий и компетенций.

Не все депутаты согласились с резолюцией, Мариуш Госек из партии Солидарная Польша заявил, что парламентарии оказались «под особенным шантажом ЕС».

В начале сентября Европейский Союз пригрозил заблокировать 126 миллионов евро (около 150 миллионов долларов), которые должен был выделить местным правительствам из Фонда сплочения. Обещанных денег могут лишиться пять воеводств (провинций), где действуют законы, ущемляющие права геев, лесбиянок и других секс-меньшинств.

