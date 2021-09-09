В Венгрии обосновали «антигейский» закон и назвали пропаганду ЛГБТ безумством

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма, который парламент Венгрии одобрил в июне, связан с сексуальным образованием детей и подростков. Об этом в интервью телеканалу «РБК» заявил министр иностранных дел (МИД) республики Петер Сийярто.
По его словам, этот закон не направлен на ущемление прав геев и иных сексуальных меньшинств, так как в его основе лежит запрет распространения материалов порнографического характера, а также пропаганды гомосексуализма и смены пола.
«Этот закон — о венгерских детях. Он говорит следующее: образование венгерских детей до 18-летнего возраста в том, что касается вопросов сексуальной ориентации, должно вестись исключительно их родителями», — обосновал Сийярто необходимость принятия закона и назвал пропаганду ЛГБТ детям безумством.
Глава МИД республики добавил, что после 18 лет граждане Венгрии вольны в своем жизненном выборе, и посоветовал всем критикам инициативы внимательно ознакомиться с содержанием закона.
Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Орбан решил провести в стране референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей из-за резкой реакции Брюсселя. Он подчеркнул, что только общая воля народа может защитить страну.
Указанный закон вступил в силу в Венгрии на прошлой неделе. Документ запретил демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. 15 июля Еврокомиссия пригрозила властям страны судом из-за законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Исполнительный орган ЕС дал Будапешту два месяца на смягчение нововведений.