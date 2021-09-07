Еврокомиссия потребовала санкций против Польши из-за судебных реформ

Еврокомиссия (ЕК) потребовала ввести санкции против Польши из-за судебных реформ: в исполнительном органе ЕС пришли к выводу, что польское государство подрывает независимость судебной системы. Об этом заявил комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейн, говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

Отмечается, что Еврокомиссия ранее уже потребовала от Варшавы реакции на недовольство из Брюсселя: от нее требовалось прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши — органа, который считают неоправданно контролирующим польские суды. Требования поступили еще 15 июля — однако польская сторона не стала сотрудничать с европейскими властями.

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Точные объемы финансовых мер, которые предлагает Еврокомиссия, не озвучены: размер штрафов определят в ходе разбирательства.

В июле стало известно, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Странам дали два месяца на то, чтобы смягчить законы об ЛГБТ-пропаганде, а затем ЕК обратится в Европейский суд

Незадолго до этого ЕК не стала одобрять план восстановления экономики Венгрии после того, как в стране был принят новый закон о ЛГБТ, запрещающий показывать материалы о гомосексуальности детям. Будапешт рискует не получить более 7,2 миллиарда евро (около 8,5 миллиарда долларов).