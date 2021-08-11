Польше предрекли распад правящей коалиции, так как ее покинула либерально-консервативная партия «Согласие». Теперь у консервативной коалиции «Права и справедливости» не хватает мест до большинства в польском парламенте, пишет польский филиал издания Business Insider.

«Согласие», партия вице-премьера Ярослава Адама Говина, выходит из коалиции после его увольнения из правительства. Разногласия с вице-премьером произошли на фоне грядущих экономических реформ. Он высказывался против готовящегося повышения налогов.

Без 11 кресел от «Согласия» в коалиции консерваторов теперь лишь 221 мандат, а для парламентского большинства необходимо 231 место.

В июле Евросоюз потребовал от Польши отменить положения судебной реформы, противоречащие европейскому праву. Речь идет о дисциплинарной палате, которую власти Польши наделили полномочиями принимать решения о профессиональной деятельности судей. В Брюсселе считают, что эта реформа нанесла урон независимости судебной власти в стране.