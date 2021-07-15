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ЕС потребовал от Польши отменить судебную реформу

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Фото: Attila Husejnow / SOPA Images / LightRocket / Getty Images
Европейский суд потребовал от Польши отменить положения судебной реформы

Евросоюз потребовал от Польши отменить положения судебной реформы, противоречащие европейскому праву. Информация об этом опубликована в постановлении на сайте Европейского суда.

Речь идет о дисциплинарной палате, которую власти Польши наделили полномочиями принимать решения о профессиональной деятельности судей. По мнению суда ЕС, палата «не обеспечивает всех гарантий беспристрастности и независимости и, в частности, не защищена от прямого и косвенного влияния польской законодательной и исполнительной власти».

У Европейского суда вызвала сомнения степень независимости польского Национального судебного совета, который выбирает членов для дисциплинарной палаты, так как они тесно связаны с законодательной и исполнительной властью.

Как сообщает телеканал Euronews, Европейская комиссия подала жалобу на Польшу с требованием ликвидации дисциплинарной палаты Верховного суда. По мнению комиссии, польский закон о судебной системе нарушил законодательство ЕС.

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