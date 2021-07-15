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В ЕС допустили запреты на ношение хиджабов

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Фото: Globallookpress.com
Верховный суд ЕС допустил запреты на ношение хиджабов на работе при определенных условиях

Верховный суд Европейского союза постановил, что компании могут запрещать мусульманкам ходить на работу в хиджабах. Однако такие запреты возможны, только если компания хочет продемонстрировать свою нейтральность к каким-либо убеждениям, сообщает Reuters.

«Запрет на ношение любой видимой формы выражения политических, философских или религиозных убеждений на рабочем месте может быть оправдан желанием работодателя представить нейтральный имидж по отношению к клиентам или предотвратить социальные споры», — говорится в тексте судебного решения.

Такое решение суд принял по двум делам о подозрении в религиозной дискриминации. В обоих случаях мусульманки из Германии обратились в суд ЕС после того, как компании, где они работают, запретили им ношение хиджабов при исполнении своих обязанностей.

Несмотря на решение европейского суда в пользу работодателей, финальные вердикты будут выносить национальные суды ФРГ.

13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа — это открытая тюрьма для 35 миллионов мусульман. Турецкий лидер обратил внимание, что на последователей ислама все чаще «навешивают ярлык чужаков», особенно это касается женщин в хиджабах.

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