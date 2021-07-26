Новый закон Польши возмутил евреев

Новый закон о реституции собственности, принятый в Польше, ущемляет еврейское население страны. Решение польского сената возмутило президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслава Моше Кантора, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Новый польский закон о реституции является дискриминационным и аморальным», — заявил Кантор. По его словам, закон почти прямо выделяет евреев как лиц, которым не положено возвращение их имущества, конфискованного в прошлом веке. Он подчеркнул, что Польша — одновременно место, где до Второй мировой войны проживала большая часть евреев, и единственная страна Европы, в которой невозможно вернуть собственность, отобранную во время холокоста.

Новый закон, одобренный нижней палатой парламента Польши, не позволяет наследникам польских евреев, переживших холокост, получить компенсацию за конфискованное нацистами или коммунистами имущество.

В прошлом году израильский историк, сотрудник мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» и Еврейского университета в Иерусалиме Иегуда Бауэр (Yehuda Bauer) напомнил, что в годы Второй мировой войны поляки так же, как и немцы, убивали евреев. По его оценкам, к этому были причастны до 300 тысяч поляков.