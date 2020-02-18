В Израиле напомнили об убивавших евреев поляках

В годы Второй мировой войны поляки, так же, как и немцы, убивали евреев. Об этом напомнил израильский историк, сотрудник мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» и Еврейского университета в Иерусалиме Иегуда Бауэр (Yehuda Bauer), передает The Jerusalem Post.

По словам Бауэра, то, что в настоящее время в Польше регулярно проводят памятные мероприятия, посвященные жертвам холокоста, и создают соответствующие музеи и мемориалы, не отменяет того факта, что многие поляки были причастны к уничтожению еврейского населения в годы войны. «Они любят евреев, особенно мертвых. Это не значит, что поляки не преследовали и не убивали евреев», — подчеркнул историк, выступая на Четвертой польско-израильской конференции по внешней политике в Иерусалиме.

Он отметил, что, по различным подсчетам, к убийствам евреев были причастны от 130 до 200 тысяч поляков. Однако сейчас, уточнил Бауэр, о роли Польши в истреблении евреев практически не говорится.

Другой историк, профессор Хави Дрейфусс (Havi Dreifuss), возглавляющая Центр исследований холокоста в Польше в «Яд Вашем», также отметила, что о евреях, убитых поляками, в настоящее время не вспоминают, хотя эта тема требует большего внимания исследователей и польских властей. «Большинство евреев были убиты нацистской Германий, и никто в Польше не мог их спасти, но были также евреи, которых убивали поляки... Никто не обвиняет Польшу в действиях немцев, но мы говорим, что Польша должна взять на себя ответственность за действия поляков», — заявила она.

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Дрейфусс также раскритиковала слова выступавших на конференции польских экспертов, которые заявили о том, что в ходе Второй мировой погибли 6 миллионов поляков. По ее словам, из 6 миллионов жертв 3 миллиона были евреями, при этом на самом деле, хотя у проживавших на территории Польши евреев и было гражданство этой страны, их никогда не считали равными этническим полякам. Так, в то время как польские партизаны воевали с немцами, они практически никогда не предпринимали попыток спасти евреев или наказать поляков, которые убивали евреев, пояснила историк.

В то же время принимавшие участие в конференции польские специалисты попытались защитить поляков, которые не оказывали должной поддержки евреям в годы войны. Так, политолог и дипломат Якуб Кумоч (Jakub Kumoch) заявил, что зачастую евреи жили отдельными общинами и не говорили на польском языке, поэтому их не воспринимали как полноценных поляков. Он также напомнил, что сами израильтяне уже в более поздние годы совершали преступления против палестинцев.

В свою очередь польский посол в Израиле Марек Мажеровский (Marek Magierowski) заявил, что часто вспоминает и рассказывает современным подросткам историю о том, как немецкие солдаты убили 31 жителя двух польских деревень, в том числе 20 детей, за то, что они прятали двух евреев. «Я хочу, чтобы у них была полная картина, чтобы они понимали масштаб запугиваний, которым подвергались миллионы поляков, тех самых самых поляков, которых обвиняют в том, что они не были в достаточной мере героями, чтобы спасать своих еврейских братьев во время холокоста», — отметил он.

До лета 2018 года в Польше действовал закон, по которому было запрещено обвинять поляков в холокосте. Он предусматривал лишение свободы на срок до трех лет, в частности, за употребление выражения «польские лагеря смерти» и другие высказывания, которые можно интерпретировать как попытку выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии.

Недовольство законом высказывали в Израиле, на Украине и в США. Он действовал в таком виде всего несколько месяцев, прежде чем был смягчен. Остались неизменными лишь те его части, которые касаются запрета на отрицание Волынской резни и отношения к украинскому национализму.

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