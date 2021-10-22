Матвиенко намекнула на увеличение поставок газа в Европу

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе визита в Грецию заявила, что Россия в полном объеме выполнит газовые контракты с Европой, а также намекнула, что при определенных обстоятельствах Москва постарается увеличить поставки. Об этом со ссылкой на интервью телеканалу парламента Греции сообщает ТАСС.

По ее словам, продажа вырастет, если у российских производителей будет возможность, а европейские потребители обеспечат дополнительные заказы. «Я думаю, что эта ситуация, которая произошла со взрывной волной роста цен на газ, многому научит», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала не бояться энергозависимости от России, поскольку именно этот страх довел до нынешней ситуации. Ведь природный газ, который США обещали поставить на европейский рынок, развернулся в другие регионы, где он дороже, а Россия на этом фоне выступает надежным поставщиком, отметила она.

При этом Матвиенко подчеркнула, что Москва не может влиять на решения европейских властей, но высказывает свою позицию. А она заключается в том, что, в частности, отказ от атомной энергетики преждевременен, а зеленая повестка не означает, что прекратить использование угля, нефти и газа возможно уже завтра.

Цены на газ в Европе с весны 2021 года выросли в несколько раз, превысив исторические максимумы. Причиной стал дефицит топлива, возникший на фоне восстановления экономики, холодной погоды и желания европейских властей развивать спотовый рынок покупки топлива. Ряд экспертов и политиков полагают, что причиной газового кризиса стал отказ «Газпрома» увеличить поставки, чтобы таким образом повлиять на сертификацию газопровода «Северный поток-2».

В России подобные обвинения отвергают. В частности, вице-премьер Александр Новак указывал, что «Газпром» не может поставлять газ в абстрактную Европу, для этого нужны заявки от покупателей, а их нет.

Между тем президент России Владимир Путин во время выступления на заседания клуба «Валдай» заявил, что как только немецкий регулятор сертифицирует «Северный поток-2», начнутся дополнительные поставки. В свою очередь в польской компании PGNiG, которая принимает участие в процессе сертификации, указывают, что дополнительный маршрут нужен только для отказа от транзита через Украину и Польшу.