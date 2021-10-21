Путин назвал срок заполнения второй нитки «Северного потока-2» газом

Президент России Владимир Путин назвал возможный срок заполнения второй нитки газопровода «Северный поток-2» газом в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если завтра немецкий регулятор даст разрешения на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 миллиардов кубометров. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока-2"», — пояснил он.

Общий объем поставок составит 55 миллиардов кубометров газа, отметил Путин. Он назвал его «приличным» с учетом того, что, согласно подсчетам, дефицит на европейском рынке составит 70 миллиардов кубометров. «Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин оценил заинтересованность Европы в газопроводе «Северный поток-2». По его словам, газопровод находится не только в интересах «Газпрома», но и «наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских».