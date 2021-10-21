Путин оценил заинтересованность Европы в «Северном потоке-2»

Президент России Владимир Путин оценил заинтересованность Европы в газопроводе «Северный поток-2» в ходе выступления на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

Как напомнил российский лидер, в проекте участвуют пять крупнейших европейских компаний. «Вы что, подзабыли, что ли?» — поинтересовался он. По его словам, газопровод находится не только в интересах «Газпрома», но и «наших партнеров и прежде всего, конечно, европейских».

Ранее Владимир Путин назвал преимущество «Северного потока-2» в поставках газа в сравнении с транзитом через Украину. По словам российского лидера, поставки через газопровод в 5,6 раза экологичнее.

19 октября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Европа стоит на пороге энергетического кризиса, который приведет к закрытию многих предприятий и бедности миллионов человек. В таком положении дел политик обвинил российское руководство, которое, по его мнению, намеренно придерживает поставки газа в ЕС, чтобы добиться сертификации «Северного потока-2».