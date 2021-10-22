Украина бесплатно поставит газ Молдавии на условиях возврата, чтобы помочь республике в борьбе с энергетическим кризисом. Об этом заявил секретарь совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщает «РИА Новости».

Представитель СНБО рассказал, что премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица попросила премьера Украины о помощи. Необходимость в дополнительных объемах газа, по мнению Данилова, возникла из-за «шантажа» «Газпрома». Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина поможет республике, так как страны связаны единой энергосистемой. «Мы считаем, что можем позволить себе это сделать и мы говорим, что этот газ будет поставлен не за деньги, он будет передан на определенный период для того, чтобы Молдавия потом нам этот газ вернула», — заявил Данилов.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с российским «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Сейчас Молдавия закупает газ у России по рыночной цене в приблизительно 790 долларов за тысячу кубометров. Правительство пытается заключить новый контракт на льготных условиях, чтобы получать газ по стоимости 200-300 долларов за тысячу кубометров, однако переговоры затягиваются. Молдавия начала искать альтернативные источники поставок газа.

Ранее 22 октября вице-премьер Молдавии Нику Полеску встретился с председателем правления «Нафтогаза» Юрием Витренко, чтобы обсудить сотрудничество с Украиной в энергетической сфере. Как сообщил Полеску, республика хочет перенять опыт Украины в закупках газа у альтернативных поставщиков. До этого о намерении найти другие источники газа сообщал и вице-премьер Андрей Спыну, который заверил, что у правительства есть варианты для любого сценария.

Молдавия в октябре уже обращалась к Евросоюзу с просьбой о дополнительных поставках газа. При этом запасы газа в хранилищах Европы находятся на рекордно низком для начала отопительного сезона уровне, хотя еврокомиссар по энергетике оценивает их как достаточные для того, чтобы пережить зиму.

