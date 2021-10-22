Украинских олигархов обвинили в саботаже энергетического баланса

Кабинету министров Украины поручили за три дня разработать пакет мер по обеспечению бесперебойных поставок газа в жилые и муниципальные помещения. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, на данный момент в стране ведется «саботаж по созданию полного энергетического баланса Украины». Он отметил, что виноваты в этом украинские олигархи, которые вмешиваются в процесс регуляции рыночных цен на топливо. В связи с этим, подчеркнул Данилов, сейчас создается специальная рабочая группа.

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22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинские частные школы и клиники будут платить за отопление по рыночным ценам.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон. В свою очередь, Минэнерго в понедельник, 18 октября, сообщило, что угля в стране осталось на одну-две недели. В ведомстве ожидают, что ситуацию исправят новые контракты.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе заседания в Раде заявила о том, что на Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса.

В марте президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал борьбу с олигархами и крупным бизнесом в стране словами «Украина дает сдачи». Глава государства отметил, что Киев начал бороться с теми, кто долгие годы наносил удары по экономике страны, пользуясь ее слабостью.