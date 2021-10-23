Тимошенко рассказала о величайшем газовом обмане украинцев

Лидер партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко в эфире телеканала «НАШ» заявила, что европейский газ является величайшим обманом украинцев. По ее словам, страна демонстративно отказалась от покупки газа у Москвы и стала закупать его из ЕС, однако на деле это был все тот же российский газ.

«Для Украины не существует никакого европейского газа. Когда в 2014 году нам объявили, что Украина будет потреблять европейский газ, пусть они мне покажут, где он в Европе добывается и где мы можем его взять. Я хочу сейчас проинформировать страну, это был большой обман, никакого европейского газа не было, они сделали фиктивную трубу, но газ шел русский», — рассказала нардеп.

Она добавила, что подобная пропаганда должна была вселять в украинцев уверенность, что страна покупает именно европейский газ, однако европейским в этой истории был лишь посредник, продававший его, а сам же газ никогда таковым не являлся. Она отметила, что с тех пор сменился президент, но политика Украины в этом вопросе так и не поменялась. Кроме того, по ее мнению, у Киева нет необходимости покупать газ по высокой цене.

Ранее Тимошенко назвала НАК «Нафтогаз» пустышкой, которая не транспортирует и не добывает газ, а ее работники занимаются лишь тем, что перекладывают бумажки и наращивают цены на газ для украинцев.