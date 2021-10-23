В Госдуме прокомментировали возможное прекращение поставок газа в Молдавию

Первый зампред комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских предположил, что на правительство Молдавии могли повлиять «какие-то политические инсинуации», комментируя возможное прекращение поставок «Газпромом» газа в страну. Его слова приводит RT.

«Конечно же, это плохо, и в первую очередь для жителей Молдавии, так как у них подорожает газ в домах, и для предприятий Молдавии, так как подорожает их продукция. Мне трудно понять причину, по которой правительство не смогло договориться с "Газпромом" по дальнейшей поставке», — отметил Ананских и добавил, что российский газ «в любом случае» является наиболее дешевым для республики.

По мнению депутата, на правительство Молдавии в ходе переговоров могли повлиять «какие-то политические инсинуации», что и привело к решению о прекращении поставок «в ущерб жителям страны».

Ранее стало известно, что «Газпром» может остановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.

Накануне, 22 октября, российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера РФ Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен, сообщил журналистам близкий к переговорам источник.

