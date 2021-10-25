Молдавия купит газ у Польши

Молдавия заключила контракт о закупке миллиона кубометров газа у Польши. Об этом заявили в пресс-службе Кабмина Молдавии, сообщает «РИА Новости».

Государственная компания Молдавии Energocom будет закупать газ у польской PGNiG. Правительство страны отметило, что Кишинев впервые закупил газ у альтернативного источника. Такое решение власти приняли в рамках намерения диверсифицировать поставщиков «для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа». В кабинете министров пообещали, что закупка газа у польской компании никак не отразится на тарифах для потребителей.

До этого Молдавии поставляла газ российская компания «Газпром». 1 октября правительство продлило соглашение с ней на месяц. В октябре республика платила за газ рыночную цену, равную приблизительно 790 долларам за тысячу кубометров. Молдавия хотела договориться с «Газпромом» о новом соглашении на льготных, более выгодных условиях, однако переговоры затянулись. Чтобы решить проблему с дефицитом топлива, правительство обещало поискать альтернативные источники поставок.

Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В случае необходимости украинская компания «Нафтогаз» обещала поставить в Молдавию до 700 миллионов кубометров газа. Также 16 миллионов кубометров Украина поставит республике бесплатно на условии возврата.