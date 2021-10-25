В России оценили риски отказа Молдавии от российского газа

Экспорт газа в Молдавию составляют 1,5 процента от всего объема топлива, поставляемого «Газпромом» в западном направлении. Отказ от этой сделки существенно не повлияет на энергетическую компанию, в свою очередь отказ от российского газа может спровоцировать серьезный кризис в самой республике. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил риски директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что большая часть долга Молдавии перед «Газпромом» — 394 миллиона долларов — была накоплена с 2011 по 2015 годы.

Он привел данные, согласно которым на сегодняшний день долг составляет 444,1 миллиона долларов без учета пени. Из них 39,3 миллиона долларов долга образовались с 2006 по 2007 год, еще 10,7 миллиона — в сентябре 2021-го, а с 2016 года по август 2021 года не было накоплено «ни единого цента долга».

Разум возобладает

Пикин сообщил, что заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Молдавию в случае, если Кишинев не возвратит долг, необходимо воспринимать вполне серьезно. «Компания уже останавливала поставки газа. Это было совершено в отношении Украины, например. Тут нет позиции “верю — не верю”. Если сторона покупателя не пойдет навстречу, значит, поставки будут приостановлены», — добавил эксперт.

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По его мнению, в случае отказа Молдавии от предложенных «Газпромом» условий ситуация в республике сильно ухудшится. «Понятно, что будет все очень печально. Вместо поставок из России газ им придется закупать каким-то образом у других поставщиков, но известно, что это будет тот же российский газ, только покупать они его будут в два раза дороже», — высказался Пикин. Если Молдавия откажется от российского газа, это может спровоцировать кризис, в частности, в стране начнут расти цены, добавил он.

Поставлять газ в Молдавию некому, заявил эксперт. Топливо в республику может попасть только через Украину. «Киев может часть поставок, которые реверсом к ним попадают, отдавать Молдавии. Но только ценник реверса равен спотовой цене. А спот сейчас 1000-1200 [долларов за тысячу кубометров], это в два раза больше, чем предложил “Газпром”», — сообщил Пикин.

Для «Газпрома» отказ от поставок в Молдавию не обернется кризисом, в отличие от ситуации, которая последует за таким решением в самой республике.

Поставка в Молдавию укладывается в полтора процента от всего объема экспортируемого газа в западном направлении. Они потребляют три миллиарда кубометров газа, 1,2 миллиарда сама Молдавия и 1,8 — Приднестровье. Если сравнить с Германией, то туда поставляется в десятки раз больше Сергей Пикин

Конфликт неслучайно вывели на высокий уровень, отметил эксперт. В условиях, когда «Газпром» предлагает выгодные условия для сделки, поведение Молдавии выглядит как минимум странно. «Покупатель задолжал денег и не хочет отдавать. Продавец предлагает заплатить долги, заключить новый контракт и еще и скидку дает. Если убрать все слова — «Газпром», «Молдавия» и «газ» — то ситуация абсолютно нормальная в рамках бизнес-предложения. Чтобы получить новый товар, вы должны заплатить за старый. Причем, так как мы не вчера знакомы, мы готовы еще и скидку вам дать», — пояснил Пикин.

По мнению эксперта, долги Молдавии далеко не критические. У республики еще есть время одуматься, добавил он. «Сейчас “Газпром” с учетом скидки предлагает им цену на газ в 600 долларов за кубометр, а котировки в Европе последние два месяца держатся на уровне 1000-1200. Вот и сравните, что выгоднее. Я думаю, что разум возобладает, время еще есть, долги не колоссальные, это не миллиарды долларов, тем более что правительство Молдавии подтверждает эту задолженность», — заявил он.

23 октября «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отметил, что с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов, однако представители Молдавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности.

22 октября российско-молдавские переговоры по газу с участием замглавы администрации президента России Дмитрия Козака завершились безрезультатно. Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и согласилась предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, попросила о снижении стоимости топлива в два раза, указывая на отсутствие денежных средств в стране.