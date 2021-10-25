Экономика
 
Последние новости
Власти опровергли продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве
В Роскомнадзоре оценили перспективы замедления YouTube
Елизавета II не смогла прийти в церковь после ночи в больнице
Названы причины военного переворота в Судане
Пользователей Android предупредили об опасности приложений об «Игре в кальмара»
Власти Петербурга назвали условия снятия ограничений по COVID-19
Саакашвили потребовалась реанимация в тюрьме
В Москве не будут продлевать нерабочие дни 
В МИДе прокомментировали казнь талибами афганской волейболистки
Прибыль российских банков резко рухнула
Новости партнеров

В России оценили риски отказа Молдавии от российского газа

Эксперт по энергетике Пикин: экспорт газа в Молдавию составляют 1,5% поставок на Запад
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Экспорт газа в Молдавию составляют 1,5 процента от всего объема топлива, поставляемого «Газпромом» в западном направлении. Отказ от этой сделки существенно не повлияет на энергетическую компанию, в свою очередь отказ от российского газа может спровоцировать серьезный кризис в самой республике. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил риски директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что большая часть долга Молдавии перед «Газпромом» — 394 миллиона долларов — была накоплена с 2011 по 2015 годы.

Он привел данные, согласно которым на сегодняшний день долг составляет 444,1 миллиона долларов без учета пени. Из них 39,3 миллиона долларов долга образовались с 2006 по 2007 год, еще 10,7 миллиона — в сентябре 2021-го, а с 2016 года по август 2021 года не было накоплено «ни единого цента долга».

Разум возобладает

Пикин сообщил, что заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Молдавию в случае, если Кишинев не возвратит долг, необходимо воспринимать вполне серьезно. «Компания уже останавливала поставки газа. Это было совершено в отношении Украины, например. Тут нет позиции “верю — не верю”. Если сторона покупателя не пойдет навстречу, значит, поставки будут приостановлены», — добавил эксперт.

По его мнению, в случае отказа Молдавии от предложенных «Газпромом» условий ситуация в республике сильно ухудшится. «Понятно, что будет все очень печально. Вместо поставок из России газ им придется закупать каким-то образом у других поставщиков, но известно, что это будет тот же российский газ, только покупать они его будут в два раза дороже», — высказался Пикин. Если Молдавия откажется от российского газа, это может спровоцировать кризис, в частности, в стране начнут расти цены, добавил он.

Поставлять газ в Молдавию некому, заявил эксперт. Топливо в республику может попасть только через Украину. «Киев может часть поставок, которые реверсом к ним попадают, отдавать Молдавии. Но только ценник реверса равен спотовой цене. А спот сейчас 1000-1200 [долларов за тысячу кубометров], это в два раза больше, чем предложил “Газпром”», — сообщил Пикин.

Для «Газпрома» отказ от поставок в Молдавию не обернется кризисом, в отличие от ситуации, которая последует за таким решением в самой республике.

Конфликт неслучайно вывели на высокий уровень, отметил эксперт. В условиях, когда «Газпром» предлагает выгодные условия для сделки, поведение Молдавии выглядит как минимум странно. «Покупатель задолжал денег и не хочет отдавать. Продавец предлагает заплатить долги, заключить новый контракт и еще и скидку дает. Если убрать все слова — «Газпром», «Молдавия» и «газ» — то ситуация абсолютно нормальная в рамках бизнес-предложения. Чтобы получить новый товар, вы должны заплатить за старый. Причем, так как мы не вчера знакомы, мы готовы еще и скидку вам дать», — пояснил Пикин.

По мнению эксперта, долги Молдавии далеко не критические. У республики еще есть время одуматься, добавил он. «Сейчас “Газпром” с учетом скидки предлагает им цену на газ в 600 долларов за кубометр, а котировки в Европе последние два месяца держатся на уровне 1000-1200. Вот и сравните, что выгоднее. Я думаю, что разум возобладает, время еще есть, долги не колоссальные, это не миллиарды долларов, тем более что правительство Молдавии подтверждает эту задолженность», — заявил он.

23 октября «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа в Молдавию, если страна полностью не оплатит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отметил, что с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов, однако представители Молдавии не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности.

22 октября российско-молдавские переговоры по газу с участием замглавы администрации президента России Дмитрия Козака завершились безрезультатно. Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и согласилась предоставить скидку в 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности. Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, попросила о снижении стоимости топлива в два раза, указывая на отсутствие денежных средств в стране.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Совфеде назвали власти Молдавии «совсем отчаявшимися людьми»
Власти Молдавии попросили Украину предоставить 15 миллионов кубометров газа
В Госдуме прокомментировали возможное прекращение поставок газа в Молдавию
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
11:00Сегодня

Pet-friendly офисы Альфа-Банка появились в приложении Petset от билайна

04:52 3 сентября

Роскачество назвало самые некачественные товары в России

19:3222 октября

Две главные экономики Европы столкнулись с серьезной проблемой

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
18:4822 октября

Курс евро упал

18:1022 октября

Европейским странам предсказали «энергетическую блокаду»

17:5522 октября

Центробанк России оценил готовность последовать примеру США

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
17:3122 октября

Акции Tesla обновили исторический рекорд

17:0722 октября

Акции крупнейшего производителя искусственного мяса рухнули

17:0522 октября

В Госдуме раскритиковали повышение ключевой ставки ЦБ

Россия
Путин поручил усилить контроль мер против COVID-19 в транспорте
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
Автомобиль влетел в здание у Московского зоопарка и попал на видео
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин поручил перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет
Партнерский материал
20 идей по развитию России: дороги без пьяных.
Как избавиться от нетрезвых водителей на дорогах страны
В России впервые отсудили миллион рублей за смерть пациента с COVID-19
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России предложили поднять стоимость проезда по платным трассам
Цены на газ в Европе взлетели
Российский фондовый рынок открылся ростом
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Pet-friendly офисы Альфа-Банка появились в приложении Petset от билайна
ИТ в образовании.
Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
Все материалы
Силовые структуры
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
Алек Болдуин встретился с родственниками убитого им оператора
Умер Александр Рогожкин.
Он снял «Особенности национальной охоты» и был самым народным режиссером 1990-х
Названы дата и место похорон режиссера Александра Рогожкина
«Земля, одержимая демонами»
Как после Второй Мировой войны Германия поверила в колдовство и злых духов
Подруга Светличной рассказала об уже случавшихся исчезновениях актрисы
Не очень страшное кино.
В прокат вышло новое продолжение культового хоррора «Хэллоуин». Что с ним не так?
Дрессировщица слонов Анастасия Дементьева-Корнилова стала «Принцессой цирка»
Все материалы
Интернет и СМИ
Участница откровенной фотосессии на фоне храма Василия Блаженного извинилась
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
Эмигрировавшего из России журналиста заподозрили в оправдании нацизма
Россиянам показали секретную станцию московского метро
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
Женщина обнаружила неприятную находку в доме возлюбленного и раскрыла его обман
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Неприличные позы Мадонны в мини-юбке на новом фото разочаровали ее фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Блогерша раскрыла простой способ очистить холодильник
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Девушка купила пуховик в интернете и расстроилась после примерки
50-летняя телеведущая снялась в мини-платье с дочерьми и удивила фанатов
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Audi подняла цены на все автомобили в России, кроме электрокаров
У нас их нет: странные и крутые Тойоты со всего мира
Рамный минивэн, «чужой» кроссовер и внедорожник-выживальщик
Будущий Mazda MX-5 пообещали не переводить на электричество
Зимние шины: с шипами или без? Оба варианта хороши, если это MICHELIN
Индийский электрокар Ekonk научили охлаждать батарею «дыханием»
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Стало известно, насколько подорожали автомобили в России с начала года
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы