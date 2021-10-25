Молдавия назвала условия выплаты долга «Газпрому»

Власти Молдавии намерены провести независимый аудит задолженности перед «Газпромом». Такое условие погашения долговых обязательств на брифинге назвал вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, передает РИА Новости.

По его словам, коммерческий долг перед российским поставщиком копился еще с 1994 года. Кишинев готов обсуждать эту проблему, но для начала следует уточнить размер недоплаты.

«Газпром» требует от Молдавии в период до 1 декабря погасить долг, который компания оценивает в 709 миллионов долларов (433 миллиона самого долга, остальное составляют начисления за просрочку), в противном случае угрожает остановить поставки.

Предыдущий контракт на поставки газа в республику истек 30 сентября. По нему страна получала топливо по цене 220-230 долларов за тысячу кубометров, однако в октябре стоимость газа для Молдавии составляет 790 долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти надеются на продолжение диалога по поставкам газа Молдавии.

На этом фоне Спыну рассказал, что в среду, 27 октября, встретится в Санкт-Петербурге с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, чтобы обсудить поставки газа в страну. Он отказался предполагать возможные результаты встречи, однако подчеркнул, что республика хотела бы заключить долгосрочный контракт на поставки.

Альтернативой станут поставки газа с Украины. Соответствующее рамочное соглашение на 700 миллионов кубометров подписали молдавская Energocom и «Нафтогаз Украины».