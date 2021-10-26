В Молдавии заявили о нехватке закупленного в Польше газа даже на день

Закупленного у Польши одного миллиона кубометров газа в Молдавии не хватит даже на один день, это не решит энергетические проблемы страны. Об этом заявил ТАСС депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман.

Попытка молдавского правительства таким образом повлиять на позицию «Газпрома» на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно, отметил он. Рейдман сказал, что страна в год потребляет три миллиарда кубометров газа. Он заметил, что, хотя премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать цену польского газа, сославшись на коммерческую тайну, она признала, что его стоимость в районе одной тысячи долларов за одну тысячу кубометров.

«Это почти в два раза больше, чем предлагает "Газпром". Убежден, что цена покупки в Польше еще выше, так как цены на европейских биржах растут, и никто продавать нам газ себе в убыток, конечно, не будет», — отметил депутат. Он считает, что в угоду определенным кругам на Западе власти Молдавии хотят выставить себя в роли жертвы «энергетического шантажа» со стороны РФ, чтобы «обмануть и Москву, и Запад».

Молдавия заключила контракт на покупку одного миллиона кубометров газа с польской компанией PGNiG. Топливо будет доставляться через пункт пропуска на молдавско-украинской границе. Молдавия впервые закупила топливо у альтернативного источника, решение было принято, чтобы оценить возможность закупки у других поставщиков.

Договор между Молдавией и «Газпромом» закончился 1 октября и был продлен еще на месяц, в течение которого страна покупала газ по рыночной цене. Переговоры о новом соглашении на льготных условиях затянулись, поскольку Россия просит республику погасить долг в 709 миллионов долларов, чего Молдавия делать не хочет. Еврокомиссия планирует оказать техническую и финансовую помощь Молдавии.