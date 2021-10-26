Европа задумала помочь Молдавии на фоне газового спора с Россией

Еврокомиссия задумала оказать техническую и финансовую помощь Молдавии, страдающей от газового кризиса на фоне затянувшегося спора с «Газпромом». О намерении Европы заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Политик заявил, что Евросоюз серьезно относится к ситуации в республике. «Мы продолжаем поддерживать Молдавию», — подчеркнул Петер Стано и добавил, что Еврокомиссия изучает варианты диверсификации источников поставок газа в страну. Он также отметил, что комментарии «Газпрома» были приняты к сведению, однако вопрос поставок газа с Россией не обсуждается.

Договор между Молдавией и «Газпромом» закончился 1 октября и был продлен еще на месяц, в течение которого страна покупала газ по рыночной цене, равной около 790 долларам за тысячу кубометров. Переговоры о новом соглашении на льготных условиях затянулись, так как российский поставщик просит республику погасить долг в 709 миллионов долларов, чего Молдавия делать не хочет.

Из-за дефицита газа в стране ввели режим чрезвычайного положения. Правительство попросило граждан сократить потребление энергии и пообещало найти альтернативные источники поставок. Накануне, 25 октября, Молдавия закупила триллион кубометров газа у Польши. До этого поставить газ в республику бесплатно на условиях возврата согласилась Украина, с которой правительство Молдавии договорилось о создании общей рабочей группы по газовому вопросу.