В Молдавии нашли способ отопить больше жилых помещений

Молдавские власти должны отказаться от отопления в правительственных помещений в пользу жилых домов. К этому призвал мэр Кишинева Ион Чебан в Facebook.

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По его словам, по состоянию на 27 октября тепло поступило лишь в 750 муниципальных объектов, что составляет только 25 процентов от их общего числа. Градоначальник также рассказал, что столичная администрация ежедневно получает огромное количество жалоб от жителей города, особенно семей с детьми, о бездействии коммунальных служб.

Чебан добавил, что нашел способ отопить как можно больше жилых зданий, и предложил отключить отопление в офисах правительства страны, парламента, администрации президента и министерств.

27 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта о поставке российского газа в республику.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться о цене. Кроме того, Молдавия также начала закупать газ у Польши и Украины, однако объемов поставляемого оттуда топлива не хватает надолго.