«Газпром» и Молдавия провели переговоры по новому газовому контракту

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер Молдавии Андрей Спыну провели переговоры по условиям нового контракта о поставке российского газа в республику. Об этом говорится в среду, 27 октября, в Telegram-канале холдинга.

«Сегодня в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, вице-премьер Молдовы Андрей Спыну и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в республику и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза"», — говорится в сообщении.

25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство продолжит переговоры с российской компанией «Газпром» о поставках газа 27 октября в Санкт-Петербурге. Он отметил, что данное решение было принято в интересах граждан страны.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом и была вынуждена ввести режим ЧП из-за дефицита газа. У страны закончился контракт с «Газпромом» — в октябре соглашение продлили на месяц. Пока стороны не смогли договориться.