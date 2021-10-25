Молдавия решила продолжить диалог о поставках газа из России

Правительство Молдавии продолжит переговоры с российской компанией «Газпром» о поставках газа 27 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Молдавии Андрей Спыну, передает «Sputnik Молдова».

Он отметил, что данное решение было принято в интернах граждан страны. Чиновник подчеркнул, что перед встречей с главой российской компании Алексеем Миллером правительство Молдавии проведет ревизию долгов по закупкам топлива у российской стороны.

Материалы по теме «Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

Ранее 23 октября сообщалось, что российско-молдавские переговоры по газу у вице-премьера Дмитрия Козака завершились безрезультатно, новый контракт по газу не был заключен.

Москва предложила Кишиневу справедливую рыночную цену и готова предоставить скидку в размере 25 процентов, однако единственным условием ее получения является выплата накопившейся задолженности в размере около 700 миллионов долларов, без учета Приднестровья.

Молдавская сторона в лице вице-премьеров Владислава Кульминского и Андрея Спыну, в свою очередь, просила о снижении стоимости топлива в два раза, апеллируя к отсутствию денежных средств в стране. В то же время правительство республики заявило о намерении искать альтернативных поставщиков.

22 октября парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) до 20 ноября из-за дефицита газа.