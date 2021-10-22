В Молдавии из-за нехватки газа погасили Вечный огонь

В Минобороны Молдавии сообщили, что в Кишиневе потушили из-за газового кризиса

Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе потушили из-за нехватки газа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдавии.

По информации ведомства, власти страны приняли решение погасить Вечный огонь по двум причинам. Во-первых, уточнили в Минобороны республики, в газовой трубе сильно снизилось давление, из-за чего огонь периодически потухал.

Кроме того, сильные ветры на территории страны также приводили к затуханию пламени, что могло повлечь за собой утечку газа. В итоге частицу огня перенесли в Музей боевой славы.

22 октября парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за дефицита газа до 20 ноября. Введенная мера предполагает особый режим закупки природного газа в ускоренном режиме, создание оперативных инструментов по сбору платежей с потребителей за использованный газ и другие шаги.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, цена выросла до 790 долларов за тысячу кубометров. 6 октября «Молдовагаз» сообщила, что потребление превышает поставки. В стране был введен «режим тревоги». Жителей попросили по возможности перейти на альтернативное топливо.