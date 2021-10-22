Премьер Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что попросит парламент ввести в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за дефицита газа. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщает РИА Новости.

По словам главы правительства, решение об обращении к депутатам примет комиссия по чрезвычайным ситуациям. «Сразу после этого состоится заседание парламента, где правительство обратится к парламенту. Я лично отправлюсь в парламент, чтобы попросить о введении режима ЧП», — сказала Гаврилица.

Ранее сообщалось, что Молдавия обратилась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках из-за нехватки природного газа.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, цена выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. 6 октября «Молдовагаз» сообщила, что потребление газа в республике превышает поставки. В стране введен «режим тревоги». Жителей попросили по возможности перейти на альтернативное топливо.

Бывший президент Игорь Додон заявил, что зимой Молдавию ждет энергетический геноцид.