Украина пообещала помочь Молдавии из-за газового кризиса

Украина намерена помочь Молдавии укрепить энергетическую безопасность на фоне газового кризиса, который сложился из-за «давления со стороны России». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНИАН.

По словам дипломата, в таком подходе на фоне давления Москвы заинтересованы обе стороны, а Киев уже успел оказать Кишиневу определенную поддержку с газом и продолжит помогать ему впредь. «Солидарность Украины с Молдовой в трудные для нее времена не подвергается сомнению. Сообща мы можем преодолеть любое давление Российской Федерации», — пообещал Кулеба.

Он также подчеркнул, что республика была бы рада видеть собственные компании на молдавском рынке электроэнергии. «Молдавские компании мы также приглашаем в Украину», — добавил МИД.

1 октября «Газпром» продлил контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, цена выросла до 790 долларов за 1000 кубометров. 6 октября «Молдовагаз» сообщил, что потребление голубого топлива в республике существенно превысило поставки. В стране был объявлен «режим тревоги». Жителей попросили по возможности перейти на альтернативное топливо. Власти также не исключили скорого введения режима ЧП.