Цена на газ в Европе упала после заявления Путина

Цены на газ в Европе упали после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» увеличить поставки газа в Европу. О снижении стоимости свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена на газ опустилась с 1041 доллара за тысячу кубометров до 1008 долларов за тысячу кубометров. За день стоимость упала более чем на четыре процента. Цена пошла вниз после того, как глава «Газпрома» Алексей Миллер в ответ на поручение Путина заявил, что российский поставщик увеличит объемы газа в европейских хранилищах после 8 ноября.

На совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала Путин также подчеркнул, что Россия восполнила нехватку американского газа в Европе даже в больших объемах, чем было необходимо. По мнению президента, ситуация на энергорынке Европы все равно остается напряженной, так как запасы газа в хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет, а цены на топливо превышают тысячу долларов за тысячу кубометров.

Ранее 27 октября стало известно, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала поставки газа с Россией. По данным Financial Times, она сообщила об этом главам стран Евросоюза на прошлой неделе. По словам Меркель, Россия пообещала увеличить запасы газа в хранилищах ФРГ.

