Россия заменила Европе газ из США

Путин: Россия восполнила нехватку газа из США в Европе даже больше, чем нужно

«Газпрому» удалось заменить для Европы газ из США, восполнив нехватку даже в больших, чем было необходимо, объемах, заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Он объяснил, что кризис в Европе связан в том числе с сокращением американских поставок. «Они сняли с европейского рынка значительный объем. Кстати, "Газпром" их восполнил, даже поставил больше, чем американцы и поставщики из Ближнего Востока сняли», —сказал Путин

Глава государства также подчеркнул, что ситуация на энергетическом рынке в Европе остается напряженной. Он отметил, что спотовые цены на газ по-прежнему превышают 1000 долларов за тысячу кубометров.

«А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», — сказал Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала в режиме видеоконференции.«Газпрому» глава государства поручил начать плановые работы по повышению объема газа в европейских хранилищах после того, как завершится закачка в России.

Ранее 27 октября FT сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель говорила европейским лидерам, что российская сторона пообещала увеличить объемы запасов газа в хранилищах в ФРГ. Осенью Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне высоких цен на газ: в начале октября они приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились. 27 октября стоимость ноябрьских фьючерсов колеблется на уровне около 1050 долларов.

