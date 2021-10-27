Украина задумала защитить Европу от кризиса

Украина предлагает европейским странам использовать свои подземные газовые хранилища (ПГХ) для хранения стратегических запасов топлива. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» — оператора ПГХ Украины — Сергей Перелома на своей странице в Facebook.

«Оператор газохранилищ использует около 60 процентов мощностей ПХГ для удовлетворения потребностей Украины в газе. Остальные объемы могут использоваться для работы с иностранными партнерами и решения стратегических вопросов энергетического рынка Украины и Европы», — рассказал о своей задумке защитить Европу Перелома. По его оценкам, для обеспечения энергетической безопасности в пиковые периоды потребления европейским странам следует иметь в запасе 25-30 процентов газа от годового уровня, однако не у всех стран есть необходимые мощности ПГХ.

Перелома заявил, что европейцы смогут зарезервировать в украинских ПГХ 10 миллиардов кубометров газа. Также «Укртрансгаз» готов предоставить свои хранилища для сжиженного природного газа (СПГ). Конечный результат может сыграть определяющую роль в усилении энергобезопасности и независимости Европы, отметил он.

Этой осенью цены на газ в Европе резко выросли. В начале октября стоимость тысячи кубометров топлива установила исторический максимум, приблизившись к отметке в две тысячи долларов. Затем цены начали снижаться. На 17:00 27 октября декабрьские фьючерсы торговались на бирже ICE по 1070 долларов.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы увеличить поставки газа в Европу для стабилизации рыночных цен. Позже постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов заявил, что европейские страны так и не сделали заявки на покупку газа.