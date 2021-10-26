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На Украине оценили потери из-за прекращения транзита газа в Венгрию

«Оператор ГТС Украины»: Киев потерял 4,5 миллиарда кубометров газа транзита из-за Венгрии
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон оценил убытки из-за заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход украинской территории. Об этом он заявил в интервью «ТСН».

По его словам, Киев потерял около 4,5 миллиарда кубометров газа транзита и есть риски, что потери увеличатся до 10 миллиардов кубометров в данном направлении. Макогон рассказал, что под угрозой оказался импорт газа виртуальным реверсом из Венгрии, так как данная страна в этом году была основным импортным направлением — 95 процентов объема газа. В то же время он подчеркнул, что Украина все еще может импортировать газ из Польши, Словакии и Румынии.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» рассказал о том, что Киев предложил России продлить контракт на транзит газа до окончания настоящего соглашения, действующего до 2024 года. По его словам, на сегодняшний день Украина готова подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год. Тем не менее, Макогон отметил, что Москва так и не ответила на данное предложение.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. В МИД страны решение венгерских властей назвали недружественным актом в угоду Кремлю и пообещали обратиться в Европейскую комиссию.

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