Лукашенко захотел «по-славянски» помочь Украине с поставками электроэнергии

Лукашенко не исключил продажи электроэнергии на Украину, чтобы помочь «страдающему соседу»

Белоруссия готова оказать помощь Украине и Литве и поставлять туда электроэнергию, несмотря на враждебную позицию властей двух стран в отношении Минска. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

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По его словам, было бы подло не помочь «страдающим соседям» при наличии дополнительных мощностей. «Это не по-славянски и не по-христиански», — отметил Лукашенко. Белорусский лидер добавил, что не хотел бы оставлять в беде обычных людей.

20 октября народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук заявила в эфире телеканала «НАШ», что Украина должна быть как можно более независимой от России, и призвала перестать закупать у нее газ и электроэнергию, в том числе через Белоруссию. По ее словам, Москва шантажирует Украину электроэнергией, газом и всем, что она ей продает.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис на Украине достигает апогея в конце октября — начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля, поэтому Киев надеется на поставки из Белоруссии.

По данным Минэнерго, в случае политического отказа Беларуси продавать электроэнергию, Украина с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.