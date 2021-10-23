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На Украине остановили Славянскую ТЭС

Славянская теплоэлектростанция на Украине остановлена 23 октября из-за нехватки угля
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Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Работу Славянской теплоэлектростанции (ТЭС) на Украине остановили из-за нехватки угля, передает РИА Новости со ссылкой на украинскую государственную компанию «Укрэнерго».

Отмечается, что по состоянию на 14:00 субботы, 23 октября, оба блока ТЭС остановлены и не вырабатывают электроэнергию.

По информации ТАСС, министерство энергетики Украины сообщило, что накопление угля на Славянской ТЭС отстает от графика на 200 тысяч тонн. В общей сложности на складах находится около 590 тысяч тонн угля, что в 4,5 раза меньше нормы.

Ранее стало известно, что Украина намерена закупить две партии угля из США, общим объемом 150 тысяч тонн. Первая партия топлива ожидается в декабре этого года, вторая — в январе 2022-го. Киев также начал закупать уголь в Польше и Казахстане. В рамках первого контракта с августа 2021-го по январь 2022 года украинская сторона должна получить 320 тысяч тонн польского угля.

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