На Украине назвали опасную для страны цену на газ

Первый вице-премьер страны Алексей Любченко назвал опасную для страны цену на газ. По его словам, при среднегодовой стоимости в 900 долларов за тысячу кубометров, некоторые отрасли рискуют пострадать. Его слова приводит РИА Новости.

«При среднегодовой цене импортного газа около 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали», — констатировал Любченко, говоря о рисках для экономики.

Ранее в октябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что на Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса. По ее словам, надо не повышать налоги, а снижать цены на энергоносители вплоть до отмены НДС. Также она уверена, что власти обязаны ввести прямые дотации и другие формы поддержки бизнеса в ключевых отраслях.

В начале торгов в понедельник, 25 октября, стоимость природного газа взлетела до 1153 долларов за тысячу кубометров. Рост цен происходит на фоне продолжающегося дефицита топлива в Евросоюзе и разворачивающегося энергетического кризиса.