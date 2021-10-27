Молдавия начала брать газ в долг у Румынии и Украины

Украина и Румыния дали в долг молдавским энергетикам некоторые объемы газа, необходимые для поддержания давления в газотранспортной системе в ближайшее время. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Молдоватрансгаза» сообщает ТАСС.

Представители компании рассказали, что смогут использовать ресурсы в период до 31 октября. Когда в Молдавии будет нужное количество газа для обеспечения передачи и внутреннего потребления, одолженный газ начнут возвращать.

Пойти на такие меры республике пришлось из-за конфликта с «Газпромом», который требует вернуть долг за поставленное топливо в размере 709 миллионов долларов. В противном случае компания, до этого момента в течение десятилетий единственный поставщик природного газа, угрожает полностью остановить продажу. Предыдущий контракт на поставки истек 30 сентября, переговоры по поводу заключения нового ни к чему не привели.

В настоящее время Молдавия испытывает дефицит газа в размере 30 процентов от своих потребностей. Чтобы покрыть его было подписано соглашение с «Нафтогазом Украины» на поставку 700 миллионов кубометров в случае необходимости, а также контракты с польской PGNiG и нидерландской Vitol на символический миллион кубометров.

«Газпром» готов продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. Однако определенности по поводу декабря уже нет.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщило, что ключевой проблемой стало требование Москвы отложить реформы энергорынка, которые уже согласованы с Евросоюзом. Для Кремля переговоры с «Газпромом» стали частью более широкого процесса выстраивания новых отношений с Молдавией после смены президента страны.