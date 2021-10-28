Ответственность за газовый кризис в Молдавии возложили на прежние власти

Внешние партнеры Молдавии окажет ей поддержку в преодолении энергетического кризиса, связанного с поставками газа. Об этом сообщила президент республики Майя Санду после заседания Высшего совета безопасности.

По ее словам, руководство страны активно ведет переговоры с российской компанией «Газпром», однако сам процесс затянулся из-за желания Молдавии получить более приемлемую цену на газ. Политик добавила, что страна уже обратилась за помощью с импортом газа к Германии, Польши и Румынии.

Ответственность за сложившуюся ситуацию глава государства возложила на прежние власти, которые, по ее мнению, не озаботились энергетической безопасностью страны. «В кризисе прежде всего виноваты прежние безответственные власти, которые за последние 30 лет ничего не сделали для энергетической безопасности страны, продвигали коррупционные схемы, поставив республику в зависимость от приднестровского режима», — заявила Санду.

28 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не будет финансировать покупку Молдавией газа у «Газпрома». При этом дипломат подчеркнул, что Евросоюз не намерен вмешиваться в переговоры между республикой и российской компанией.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов предоставить молдавским властям грант в размере 60 миллионов евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса. До этого Молдавия обращалась к Евросоюзу с просьбой о чрезвычайных поставках природного газа из-за его нехватки.