В Кишиневе выступили за активизацию отношений с Москвой

Президент Молдавии Майя Санду выступила за активизацию отношений с Россией. От этом она высказалась во время брифинга, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, она рассказала о том, что ранее неоднократно обсуждала с заместителем руководителя администрации российского лидера Дмитрием Козаком возможность переговоров на высшем уровне.

Санду подчеркнула, что для прогресса в отношениях между Москвой и Кишиневом и проведения подобного саммита необходимы конкретные шаги. Глава республики также добавила, что власти Молдавии приложат все усилия, чтобы «активизировать решение проблем в двусторонней повестке».

